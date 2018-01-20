Какау объяснил причины спада АФК «Кайрат» в начале года
При этом сборная Казахстана под его руководством начала подготовку к финальной части Евро-2018.
При этом сборная Казахстана под его руководством начала подготовку к финальной части Евро-2018.
Главный тренер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Какау рассказал о причинах неудачной игры своей команды в начале года.
«Дело в том, что у нас много сборников, а точнее восемь человек, они много матчей проводят за “Кайрат” и национальную команду. Например, в прошлом году у сборной был турнир в Таиланде, после которого четыре игрока вернулись с травмами. Потом мы улетели на международный турнир в Иран в трудный период, а после у “Кайрата” были решающие игры в Кубке Казахстана и матчи в чемпионате против “Аята”. Я дал команде
Отметим, что в текущем чемпионате «Кайрат» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Жетысу» на два очка. Кроме того, алматинцы провели на две игры меньше. В нынешнем сезоне кайратовцы потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.
В то же время сборная Казахстана под руководством Какау уже начала подготовку к финальной стадии Евро-2018. 25 января она вылетит в Киев, где 27-го числа сыграет товарищеский матч с Украиной. В дальнейшем отправится в Словению. Соперниками казахстанцев по групповому этапу будут команды Польши и России. Более подробно об этом можно прочитать здесь.