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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Какау объяснил причины спада АФК «Кайрат» в начале года

При этом сборная Казахстана под его руководством начала подготовку к финальной части Евро-2018.

Источник: Vesti.kz

Главный тренер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Какау рассказал о причинах неудачной игры своей команды в начале года.

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«Дело в том, что у нас много сборников, а точнее восемь человек, они много матчей проводят за “Кайрат” и национальную команду. Например, в прошлом году у сборной был турнир в Таиланде, после которого четыре игрока вернулись с травмами. Потом мы улетели на международный турнир в Иран в трудный период, а после у “Кайрата” были решающие игры в Кубке Казахстана и матчи в чемпионате против “Аята”. Я дал команде мини-отпуск в декабре, да, мы знали что рискуем результатами в начале года, но мы все контролировали, знали сколько очков можем потерять, конечно, так появилась интрига в чемпионате. Но, я уверен, что к плей-офф команда будет сильнее. При этом “Актобе”, “Жетысу” и “Аят” показывают хороший рост, и надо признать в некоторых ситуациях это больше их заслуга в результатах, нежели наш спад», — приводит слова Какау официальный сайт АФК «Кайрат».

Отметим, что в текущем чемпионате «Кайрат» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Жетысу» на два очка. Кроме того, алматинцы провели на две игры меньше. В нынешнем сезоне кайратовцы потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

В то же время сборная Казахстана под руководством Какау уже начала подготовку к финальной стадии Евро-2018. 25 января она вылетит в Киев, где 27-го числа сыграет товарищеский матч с Украиной. В дальнейшем отправится в Словению. Соперниками казахстанцев по групповому этапу будут команды Польши и России. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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