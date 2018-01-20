Какау объяснил причины спада АФК «Кайрат» в начале года

«Дело в том, что у нас много сборников, а точнее восемь человек, они много матчей проводят за “Кайрат” и национальную команду. Например, в прошлом году у сборной был турнир в Таиланде, после которого четыре игрока вернулись с травмами. Потом мы улетели на международный турнир в Иран в трудный период, а после у “Кайрата” были решающие игры в Кубке Казахстана и матчи в чемпионате против “Аята”. Я дал команде мини-отпуск в декабре, да, мы знали что рискуем результатами в начале года, но мы все контролировали, знали сколько очков можем потерять, конечно, так появилась интрига в чемпионате. Но, я уверен, что к плей-офф команда будет сильнее. При этом “Актобе”, “Жетысу” и “Аят” показывают хороший рост, и надо признать в некоторых ситуациях это больше их заслуга в результатах, нежели наш спад», — приводит слова Какау официальный сайт АФК «Кайрат».