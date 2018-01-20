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15:52 (мск), источник: Pro Город Самара

Появилось новое видео со строительства «Самара Арены»

Житель Самары опубликовал очередное, ставшее уже 43-м, видео со стройки стадиона к чемпионату мира по футболу «Самара Арены».

Рабочие продолжают трудится даже при температуре -20 градусов. Работы ведутся с куполом, а также на месте будущего газона возводится парник, который позволит засеять траву при отрицательных температурах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самара Арена» примет шесть матчей чемпионата мира, в том числе встречу России и Уругвая. В апреле-мае стадион должен провести три тестовых матча «Крыльев Советов».

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