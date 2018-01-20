Появилось новое видео со строительства «Самара Арены»
Житель Самары опубликовал очередное, ставшее уже 43-м, видео со стройки стадиона к чемпионату мира по футболу «Самара Арены».
Житель Самары опубликовал очередное, ставшее уже 43-м, видео со стройки стадиона к чемпионату мира по футболу «Самара Арены».
Рабочие продолжают трудится даже при температуре -20 градусов. Работы ведутся с куполом, а также на месте будущего газона возводится парник, который позволит засеять траву при отрицательных температурах.
«Самара Арена» примет шесть матчей чемпионата мира, в том числе встречу России и Уругвая. В