МЧС Узбекистана дополнило список погибших в автобусе

Проблемы с работой в Узбекистане приводят к таким трагедиям — Мирзиеев о ЧП с автобусом

В настоящее время опознаны 49 погибших, ведется работа по установлению личности остальных . Обновлённый список погибших опубликован на сайте МЧС Узбекистана.

Просьба гражданам, владеющим информацией об указанных лицах или других лицах, возможно находившихся в автобусе, позвонить в «Горячую линию» МЧС по телефонным номерам (+998 71) 147−10−50 и (+998 71) 212−67−00.