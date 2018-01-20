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16:00 (мск), источник: 365info.kz

МЧС Узбекистана дополнило список погибших в автобусе

Тела погибших граждан Узбекистана были доставлены в Ташкент.

Источник: 365info.kz

Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Узбекистан (ЦУКС) 19 января в 22.23 часов на аэродром «Ташкент-Восточный» произвел посадку специальный военно-транспортный самолет «Ил-76» ВВС Республики Узбекистан с телами 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе, произошедшим 18 января на 1068 км автотрассы «Шымкент-Самара» в Актюбинской области Республики Казахстан.

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В настоящее время опознаны 49 погибших, ведется работа по установлению личности остальных. Обновлённый список погибших опубликован на сайте МЧС Узбекистана.

Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли.

Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли.

Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли.

Валиев Мухаммадризо Бокибой угли.

Ганижонов Даниёр Гофиржон угли.

Гафуров Абдулатиф Абдумуталович.

Жабборов Элмурод Абдугаффор угли.

Зарипов Ахмаджон Икромович.

Зокиров Шохрух Тохиржон угли.

Имомадиев Вохиджон Вакосхонови.

Ирисов Фарход Муминжон угли.

Курбанов Гуломжон Рузибоевич.

Кучкаров Элмурод Шавкатович.

Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич.

Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли.

Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли.

Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич.

Мирсаидов Мирзохид Миркомилович.

Марифджанов Адхамжон Акбарович.

Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли.

Муродуллаев Боходир Акбарали угли.

Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли.

Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли.

Назаров Маъмуржон Махмуджонович.

Набиев Бехзод Бахтиёржон угли.

Нишонов Отабек Анвар угли.

Нишанов Акмалжон Авазбек угли.

Норбоев Исломбек Мухедин угли.

Рахмоналиев Муроджон Максудали угли.

Рахмонов Омонулло Уктамжон угли.

Сотволдиев Алишер Абдураимович.

Содиков Адахамжон Солижон угли.

Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли.

Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич.

Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович.

Тураев Абдуназар Умаралиевич.

Тошматов Турдали Турсинович.

Турсунов Хуршидхон Усманханович.

Умаралиев Солижон Обиджон угли.

Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли.

Хасанчаев Абдумалик Джабборович.

Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович.

Хатамов Кахрамон Абдуллажонович.

Хамраев Иброхимжон Мавлонхонович.

Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли.

Хамраев Иброхимжон Исмаилович.

Эсанов Абдувохид Абдуразокович.

Эминов Кахрамон Каххорович.

Юлчибаев Комилжон Каримович.

Просьба гражданам, владеющим информацией об указанных лицах или других лицах, возможно находившихся в автобусе, позвонить в «Горячую линию» МЧС по телефонным номерам (+998 71) 147−10−50 и (+998 71) 212−67−00.

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