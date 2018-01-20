Казанская икона Божьей Матери прибыла в нижегородский Спасо-Преображенский собор 20 января
Казанская икона Божьей Матери прибыла в нижегородский
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Казанская икона Божьей Матери прибыла в нижегородский
Согласно информации, с 20 января по 11 февраля в
Ежедневно после Божественной литургии и вечернего богослужения перед святыней будут совершаться молебны с акафистом. Постоянно образ хранится в храме в честь Казанской иконы Божией Матери, находящемся в селе Рожново городского округа Бор.