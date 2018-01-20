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15:17 (мск), источник: Деловое сообщество

Морозы до -25 ожидают ростовчан в феврале

Аномально теплые дни заканчиваются, сильные морозы ожидают на Юге России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 36% 761 мм рт. ст. 4 м/с

«Температурные качели» еще помучают ростовчан. Погода не желает радовать горожан теплой и снежной зимой. Уже на следующей неделе ожидается слякоть, а вслед за ней и резкое похолодание до -10 градусов.

Как говорится, в Ростове есть два состояния погоды «грязь подсохла» и «грязь замерзла». Подобные перепады температуры будут продолжатся достаточно долго. В феврале синоптики прогнозируют еще большие скачки, до 10 градусов за один раз, в частности и сильное похолодание до -25 градусов.

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