Морозы до -25 ожидают ростовчан в феврале
Аномально теплые дни заканчиваются, сильные морозы ожидают на Юге России.
Аномально теплые дни заканчиваются, сильные морозы ожидают на Юге России.
«Температурные качели» еще помучают ростовчан. Погода не желает радовать горожан теплой и снежной зимой. Уже на следующей неделе ожидается слякоть, а вслед за ней и резкое похолодание до -10 градусов.
Как говорится, в Ростове есть два состояния погоды «грязь подсохла» и «грязь замерзла». Подобные перепады температуры будут продолжатся достаточно долго. В феврале синоптики прогнозируют еще большие скачки, до 10 градусов за один раз, в частности и сильное похолодание до -25 градусов.