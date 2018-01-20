Морозы до -25 ожидают ростовчан в феврале

«Температурные качели» еще помучают ростовчан. Погода не желает радовать горожан теплой и снежной зимой. Уже на следующей неделе ожидается слякоть, а вслед за ней и резкое похолодание до -10 градусов.

Как говорится, в Ростове есть два состояния погоды «грязь подсохла» и «грязь замерзла». Подобные перепады температуры будут продолжатся достаточно долго. В феврале синоптики прогнозируют еще большие скачки, до 10 градусов за один раз, в частности и сильное похолодание до -25 градусов.