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20:27 (мск), источник: ТАСС

Десять рейсов задержаны в аэропортах Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Десять рейсов в аэропортах Московского авиаузла будут выполнены с опозданием, еще десять были отменены, свидетельствуют в субботу данные портала «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 14:38 мск, в аэропорту Шереметьево задерживается один рейс. В Домодедово задерживаются шесть рейсов, еще десять рейсов отменены. Во Внуково задержаны три рейса.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 5 минут, вылетающих из аэропорта — 35 минут. В Шереметьево среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 5 минут, вылетающих — 26 минут. Во Внуково рейсы прибывают с задержкой в среднем в 5 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 27 минут.

По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9 утра субботы составила 15 см. С 21:00 мск пятницы в городе выпало 2 мм осадков.

Снежная погода установится в Москве в субботу
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
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