Десять рейсов задержаны в аэропортах Москвы

По состоянию на 14:38 мск, в аэропорту Шереметьево задерживается один рейс. В Домодедово задерживаются шесть рейсов, еще десять рейсов отменены. Во Внуково задержаны три рейса.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 5 минут, вылетающих из аэропорта — 35 минут. В Шереметьево среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 5 минут, вылетающих — 26 минут. Во Внуково рейсы прибывают с задержкой в среднем в 5 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 27 минут.