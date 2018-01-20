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16:24 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани родители назвали своих детей Тейя и Иления

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 531 ребенка: 283 мальчиков и 248 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Источник: Prokazan.ru

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Тейя, Айнель, Иления, Имиль, Адам, Эмирхан, Рахим, Даян, Катарина, Ролан, Оскар.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Азалия, Амелия, Тимур, Марат, Камиль, Ралина, Булат, Арина, Ярослав, Карим, Софья.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 1230 граммов, а максимальный — 4900 граммов. Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 44 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 53 года.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 149 пар. Самым молодым невесте и жениху исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 72 года, самой взрослой невесты — 60 лет.

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