В Казани родители назвали своих детей Тейя и Иления
За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 531 ребенка: 283 мальчиков и 248 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.
За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 531 ребенка: 283 мальчиков и 248 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.
Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Тейя, Айнель, Иления, Имиль, Адам, Эмирхан, Рахим, Даян, Катарина, Ролан, Оскар.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Азалия, Амелия, Тимур, Марат, Камиль, Ралина, Булат, Арина, Ярослав, Карим, Софья.
Минимальный вес ребенка при рождении составил 1230 граммов, а максимальный — 4900 граммов. Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 44 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 53 года.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 149 пар. Самым молодым невесте и жениху исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 72 года, самой взрослой невесты — 60 лет.