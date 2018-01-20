В Казани родители назвали своих детей Тейя и Иления

Минимальный вес ребенка при рождении составил 1230 граммов, а максимальный — 4900 граммов. Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 44 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 53 года.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 149 пар. Самым молодым невесте и жениху исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 72 года, самой взрослой невесты — 60 лет.