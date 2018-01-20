В Воронеже приступили к демонтажу главной городской елки
Главную новогоднюю елку Воронежа, установленную на площади Ленина, начали разбирать в субботу, 20 января.
Главную новогоднюю елку Воронежа, установленную на площади Ленина, начали разбирать в субботу, 20 января.
Горожане опубликовали фотографии со старта работ в соцсетях. Ранее власти Воронежа сообщали, что демонтаж конструкции проведут с 20 по 25 января 2018 года.
Установку елки начали 10 декабря, а завершили 17 декабря 2017 года. Стоимость монтажа и демонтажа ели обошлась властям в 1,009 млн рублей. Победителем в аукционе стала фирма «Горспецремонт».
В 2017 году рабочие приступили к демонтажу елки 26 января. Тогда же на площади начали разбирать новогодние декорации — арки и домики.
Воронежская «Снежная королева» вошла в Книгу рекордов России как самое высокое новогоднее искусственное дерево. Высота ели составляет 26,4 м. При объявлении конкурса было заявлено, что максимальная стоимость работ по монтажу и демонтажу елки составит 1,697 млн рублей. То есть горадминистрации удалось сэкономить 688 тыс. рублей.