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16:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже приступили к демонтажу главной городской елки

Главную новогоднюю елку Воронежа, установленную на площади Ленина, начали разбирать в субботу, 20 января.

Горожане опубликовали фотографии со старта работ в соцсетях. Ранее власти Воронежа сообщали, что демонтаж конструкции проведут с 20 по 25 января 2018 года.

Установку елки начали 10 декабря, а завершили 17 декабря 2017 года. Стоимость монтажа и демонтажа ели обошлась властям в 1,009 млн рублей. Победителем в аукционе стала фирма «Горспецремонт».

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году рабочие приступили к демонтажу елки 26 января. Тогда же на площади начали разбирать новогодние декорации — арки и домики.

Воронежская «Снежная королева» вошла в Книгу рекордов России как самое высокое новогоднее искусственное дерево. Высота ели составляет 26,4 м. При объявлении конкурса было заявлено, что максимальная стоимость работ по монтажу и демонтажу елки составит 1,697 млн рублей. То есть горадминистрации удалось сэкономить 688 тыс. рублей.

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