Выпускник белорусского вуза стал миллиардером

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Состояние вьетнамского бизнесмена Нгуена Данг Куанга, получившего докторскую степень от Национальной академии наук Беларуси, достигло 1,2 млрд долларов, пишет Bloomberg.

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Нгуен — основатель и генеральный директор компании Masan Group, ведущей деятельность в сферах производства продуктов питания, оказания финансовых услуг и добычи полезных ископаемых. Теперь он является третьим по счету миллиардером в стране.

Нгуен Данг Куанг обучался в России, получил степень MBA (магистра делового администрирования) в университете Плеханова. В биографии на официальном сайте его компании сказано, что бизнесмен также обладает званием доктора технических наук от Национальной академии наук Беларуси. Известно также, что он учился на физфаке БГУ.

Бизнесом он занялся в 1990-х: продавал вьетнамцам, живущим в России, лапшу быстрого приготовления, а позже ему удалось построить предприятие, производившее 30 млн пачек лапши в месяц.