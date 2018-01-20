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16:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

На западе Волгограда отключили холодную воду до 22 января включительно

Часть жителей Дзержинского района Волгограда осталась без холодной воды до 20:30 22 января.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение водоснабжения связано с подключением нового участка водовода диаметром 160 миллиметров по улице Рокоссовского от улицы Чапаева до улицы Онежской и улицы Кубанской.

Без воды остались жители следующих адресов:

  • ул. Балтийская, 20−36, 21−41;
  • ул. Онежская, 25−39, 30−38;
  • ул. Рокоссовского, 31−39, 41;
  • ул. Чапаева, 26, 23−27.

Получить информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды местные жители смогут по номеру 99−67−96.

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