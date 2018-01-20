На западе Волгограда отключили холодную воду до 22 января включительно
Часть жителей Дзержинского района Волгограда осталась без холодной воды до 20:30 22 января.
Часть жителей Дзержинского района Волгограда осталась без холодной воды до 20:30 22 января.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение водоснабжения связано с подключением нового участка водовода диаметром 160 миллиметров по улице Рокоссовского от улицы Чапаева до улицы Онежской и улицы Кубанской.
Без воды остались жители следующих адресов:
Получить информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды местные жители смогут по номеру 99−67−96.