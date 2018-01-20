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17:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Электронный больничный официально ввели на Кубани

Новинка появилась 20 января во всех муниципальных и государственных поликлиниках. На этой же неделе врачи зарегистрировали первый случай заболевания гриппом.

Пациент может запросить и традиционный бумажный листок нетрудоспособности, однако у электронного больше преимуществ. Его, например невозможно подделать или потерять.

Оформление происходит прямо у врача на приеме. Больному выдают талон с номером, который нужно передать работодателю, по номеру в электронной базе и находят больничный: такой подход экономит время и ресурсы. В недавнем прошлом за год на Кубани выдавали не меньше миллиона бумажных бланков.

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