Электронный больничный официально ввели на Кубани

Пациент может запросить и традиционный бумажный листок нетрудоспособности, однако у электронного больше преимуществ. Его, например невозможно подделать или потерять.

Оформление происходит прямо у врача на приеме. Больному выдают талон с номером, который нужно передать работодателю, по номеру в электронной базе и находят больничный: такой подход экономит время и ресурсы. В недавнем прошлом за год на Кубани выдавали не меньше миллиона бумажных бланков.