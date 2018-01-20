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17:12 (мск), источник: НИА Самара

Самару ожидает потепление, снег и метель

Как сообщает Приволжское УГМС, с юго-западными потоками на Среднюю Волгу начнет поступать теплый влажный воздух с Черного моря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 36% 761 мм рт. ст. 4 м/с

Наш регион окажется под влиянием фронтальных разделов, которые принесут усиление ветра, снег, местами метель. Температура воздуха снова ожидается выше климатической нормы.

Прогноз погоды на воскресенье

Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха -10 … -15 °C, при прояснениях до -20 °C.

День. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха -7 … -12 °C.

Прогноз погоды на понедельник

Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 7−12 м/с. Температура воздуха -7 … -12 °C.

День. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 6−11 м/с. Температура воздуха -3 … -8 °C.

Прогноз погоды на вторник

Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха -9 … -14 °C.

День. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха -7 … -12 °C.

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