Самару ожидает потепление, снег и метель
Как сообщает Приволжское УГМС, с
Как сообщает Приволжское УГМС, с
Наш регион окажется под влиянием фронтальных разделов, которые принесут усиление ветра, снег, местами метель. Температура воздуха снова ожидается выше климатической нормы.
Прогноз погоды на воскресенье
Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер
День. Облачно. Небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер
Прогноз погоды на понедельник
Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 7−12 м/с. Температура воздуха -7 … -12 °C.
День. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер южный 6−11 м/с. Температура воздуха -3 … -8 °C.
Прогноз погоды на вторник
Ночь. Облачно. Небольшой и умеренный снег. Ветер
День. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер