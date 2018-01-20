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19:57 (мск), источник: Интерфакс

Скончался «отец французской кухни» шеф-повар Поль Бокюз

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Один из самых известных во всем мире шеф-поваров Поль Бокюз ушел из жизни на 92-м году жизни во Франции, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2018

«Господин Поль был самой Францией. Простотой и щедростью. Великолепием и искусством жизни», — говорится в заявлении министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Бокюз скончался в коммуне Коллонж-о-Мон-д’Ор близ Лиона, где родился в 1926 г. в семье потомственных кулинаров.

Еще в 1960-е годы он получил звание лучшего повара Франции, а его ресторан стал обладателем трех звезд Мишлен.

В 1970-е года он стал одним из основоположников так называемой «новой кухни». В 1987 году учредил международный конкурс кулинарии под названием «Золотой Бокюз», являющийся в настоящее время одним из самых престижных конкурсов высокой кухни.

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