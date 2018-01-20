Скончался «отец французской кухни» шеф-повар Поль Бокюз
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Один из самых известных во всем мире
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Один из самых известных во всем мире
«Господин Поль был самой Францией. Простотой и щедростью. Великолепием и искусством жизни», — говорится в заявлении министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.
Бокюз скончался в коммуне Коллонж-о-Мон-д’Ор близ Лиона, где родился в 1926 г. в семье потомственных кулинаров.
Еще в 1960-е годы он получил звание лучшего повара Франции, а его ресторан стал обладателем трех звезд Мишлен.
В 1970-е года он стал одним из основоположников так называемой «новой кухни». В 1987 году учредил международный конкурс кулинарии под названием «Золотой Бокюз», являющийся в настоящее время одним из самых престижных конкурсов высокой кухни.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.