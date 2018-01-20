Скончался «отец французской кухни» шеф-повар Поль Бокюз

Источник: AP 2018

«Господин Поль был самой Францией. Простотой и щедростью. Великолепием и искусством жизни», — говорится в заявлении министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Бокюз скончался в коммуне Коллонж-о-Мон-д’Ор близ Лиона, где родился в 1926 г. в семье потомственных кулинаров.

Еще в 1960-е годы он получил звание лучшего повара Франции, а его ресторан стал обладателем трех звезд Мишлен.