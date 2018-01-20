Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные

Ранее СМИ сообщили, что хакер признался в попытке взломать компьютеры экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных американских чиновников.

Целью Гэмбла стали заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советник Обамы по науке и технологиям Джон Холдрен.

Восемнадцатилетний Кейн Гэмбл признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, в том числе в «попытке получить несанкционированный доступ» к данным и в «несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы».

Согласно новым данным, Гэмбл, которому на тот момент было 15 лет, получил доступ к компьютерам Бреннона с помощью методов «социальной инженерии».

Как сообщает издание, подросток насмехался над своими жертвами, выкладывал в сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их айпадами и телевизорами.

Изначально Гэмбл получил доступ к интернет-аккаунту Бреннона на сайте оператора связи Verizon, притворившись сотрудником компании, отмечает газета. Затем он выдал себя за самого Бреннона. Сначала ему не удалось получить доступ к компьютеру экс-главы ЦРУ, так как он не смог ответить на контрольный вопрос о кличке его первого домашнего животного, но затем Гэмбл убедил обработчика вызовов изменить пин-код и контрольный вопрос.

Таким же способом Гэмбл получил доступ и к другим аккаунтам Бреннана, а с тем и ко всем его электронным письмам и контактам.

Кроме того, британец убедил службу техподдержки ФБР в том, что является занимавшим тогда пост замдиректора ФБР Марком Джулиано, и таким образом получил доступ к базам данных разведки.

«Он получил доступ к некоторым чрезвычайно секретным вопросам, касающимся среди прочего военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране», — приводит газета слова королевского адвоката Джона Ллойда-Джонса.

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По данным издания, в феврале 2016 года Гэмбл получил доступ к сети минюста США, данным 20 тысяч сотрудников ФБР и многим делам, включая дело о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года. Как пишет газета, ФБР и секретная служба США были настолько обеспокоены тем, что Гэмбл смог увидеть, что немедленно обратились в полицию Великобритании, чтобы подростка арестовали.