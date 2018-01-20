Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Британский подросток Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Британский подросток Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись
Ранее СМИ сообщили, что хакер признался в попытке взломать компьютеры
Восемнадцатилетний Кейн Гэмбл признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, в том числе в «попытке получить несанкционированный доступ» к данным и в «несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы».
Как сообщает издание, подросток насмехался над своими жертвами, выкладывал в сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их айпадами и телевизорами.
Изначально Гэмбл получил доступ к
Таким же способом Гэмбл получил доступ и к другим аккаунтам Бреннана, а с тем и ко всем его электронным письмам и контактам.
«Он получил доступ к некоторым чрезвычайно секретным вопросам, касающимся среди прочего военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране», — приводит газета слова королевского адвоката Джона
По данным издания, в феврале 2016 года Гэмбл получил доступ к сети минюста США, данным 20 тысяч сотрудников ФБР и многим делам, включая дело о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года. Как пишет газета, ФБР и секретная служба США были настолько обеспокоены тем, что Гэмбл смог увидеть, что немедленно обратились в полицию Великобритании, чтобы подростка арестовали.
Дата вынесения приговора хакеру на данный момент не установлена, сообщает издание.