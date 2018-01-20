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20:11 (мск), источник: Известия

Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае

Власти Китая в тестовом режиме запустили работу самого большого в мире очистителя воздуха.

Стометровая башня расположена в городе Сиань, который входит в десятку самых загрязненных на территории КНР.

Система работает за счет специальных тепловых станций, построенных вокруг башни. Воздух, который в них попадает, при нагревании солнцем поднимается по башне и проходит через очищающие фильтры, пишет South China Morning Post.

Разработчики утверждают, что благодаря сооружению удается понижать уровень смога на территории целого района, а когда загрязнение достигает критических показателей, устройство доводит их до нормальных.

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