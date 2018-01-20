Изменились правила получения гражданства Молдовы

Согласно новым правилам, будет признан гражданином Республики Молдова ребенок, родившийся на территории государства от родителей, которые являются гражданами другого государства, либо один из них является лицом без гражданства или пользуется международной защитой, а другой является иностранным гражданином. Однако есть одно условие: на момент рождения один из родителей должен иметь право пребывания в Молдове или быть под международной защитой, предоставленной компетентными органами республики, либо быть признанным лицом без гражданства, сообщает BizLaw.md.

Решение о получении гражданства РМ ребенком, родившимся на территории страны, принимается по обоюдному согласию родителей, в противном случае, через суд. Были внесены изменения также в ст. 12 Закона, предолагающие, что люди, достигшие 18-летнего возраста, родившиеся на территории Молдовы, но не получившие гражданство, признаются гражданами Республики Молдова. Кроме того, ст. 12 была дополнена и новым пунктом, предусматривающим, что люди, которые до 28 июня 1940 года жили в бессарабии, Северной Буковине, в графстве Херца и в МССР, а также их потомки, не получат гражданство Молдовы, если они представили поддельные документы или недостоверную информацию.