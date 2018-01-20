Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Макароны разрешили есть на ужин
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми
Назарбаев сообщил об идее Трампа, касающейся Донбасса и Минска
В Сети высмеяли новую олимпийскую форму россиян
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
СМИ: украинский депутат озвучил планы Польши и РФ по Украине
Эксперты назвали последствия запуска моста в Крыму
В Сети высмеяли новую олимпийскую форму россиян
Ксения Собчак окунулась в прорубь
СМИ: эксперт поведал, какие потери нанес спецназ РФ в Сирии
В Киеве украинку выгнали из кафе из-за иностранцев
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
8Взрыв магазина в Петербурге
20:12 (мск), источник: Noi.md

Изменились правила получения гражданства Молдовы

В Закон о гражданстве были внесены изменения, опубликованные в Официальном Мониторе.

Источник: Noi.md
Читайте также
Новый паспорт в Молдове в 2018 году: мнение правительства

Согласно новым правилам, будет признан гражданином Республики Молдова ребенок, родившийся на территории государства от родителей, которые являются гражданами другого государства, либо один из них является лицом без гражданства или пользуется международной защитой, а другой является иностранным гражданином. Однако есть одно условие: на момент рождения один из родителей должен иметь право пребывания в Молдове или быть под международной защитой, предоставленной компетентными органами республики, либо быть признанным лицом без гражданства, сообщает BizLaw.md.

Решение о получении гражданства РМ ребенком, родившимся на территории страны, принимается по обоюдному согласию родителей, в противном случае, через суд. Были внесены изменения также в ст. 12 Закона, предолагающие, что люди, достигшие 18-летнего возраста, родившиеся на территории Молдовы, но не получившие гражданство, признаются гражданами Республики Молдова. Кроме того, ст. 12 была дополнена и новым пунктом, предусматривающим, что люди, которые до 28 июня 1940 года жили в бессарабии, Северной Буковине, в графстве Херца и в МССР, а также их потомки, не получат гражданство Молдовы, если они представили поддельные документы или недостоверную информацию.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Роща каштанов, которой более 500 лет! (ВИДЕО)
Грязный снег вывозят из города
Турция уничтожила в Сирии 108 целей из 113 намеченных
Россия потребует прекращения операции Турции в Сирии
Молдавия предъявит России многомиллиардный счет за Приднестровье
Китай обвинил ВМС США в нарушении морских границ
На Олимпиаде в Пхенчхане выступит объединенная команда Кореи
Пострадавшей в Бурятии школьнице восстановили пальцы
Киев допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ
Спорт
МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на сей раз? В пятницу поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина Резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», падение неизбежно...
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 55: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь