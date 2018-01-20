Грязный снег вывозят из города
Весь убранный со столичных дорог снег вывозят на специально оборудованную для этого платформу. Об этом сообщила исполняющая обязанности примара Сильвия Раду.
Весь убранный со столичных дорог снег вывозят на специально оборудованную для этого платформу. Об этом сообщила исполняющая обязанности примара Сильвия Раду.
Она призвала хозяйствующих субъектов вызывать сотрудников муниципального предприятия Exdrupo для вывоза убранного ими снега. Убранный с обочин снег загружается в грузовики и перевозится на платформы муниципального предприятия на улице Варница. В течение дня вывозить снег будут 30 единиц спецтехники предприятия Exdrupo.
«С утра начали загружать снег, лежащий на обочине дорог. В этих целях задейстованы 30 единиц спецтехники. Я лично слежу за проведением работ. Мы настроены на работу, у рабочих будет обычный рабочий день. Убираем грязный снег с улиц Кишинева. Все хозяйствующие субъекты, все, кто занимается расчиткой дорог от снега, могут звонить в EXDRUPO, и предприятие вышлет машину для загрузки и перевозки снега в специально оборудованное место», — написала Сильвия Раду в «Фейсбуке».
Кроме того, начиная с 6 часов утра, 520 работников муниципальных