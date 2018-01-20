Грязный снег вывозят из города

Источник: Noi.md

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Она призвала хозяйствующих субъектов вызывать сотрудников муниципального предприятия Exdrupo для вывоза убранного ими снега. Убранный с обочин снег загружается в грузовики и перевозится на платформы муниципального предприятия на улице Варница. В течение дня вывозить снег будут 30 единиц спецтехники предприятия Exdrupo.

«С утра начали загружать снег, лежащий на обочине дорог. В этих целях задейстованы 30 единиц спецтехники. Я лично слежу за проведением работ. Мы настроены на работу, у рабочих будет обычный рабочий день. Убираем грязный снег с улиц Кишинева. Все хозяйствующие субъекты, все, кто занимается расчиткой дорог от снега, могут звонить в EXDRUPO, и предприятие вышлет машину для загрузки и перевозки снега в специально оборудованное место», — написала Сильвия Раду в «Фейсбуке».