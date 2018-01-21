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01:02 (мск), источник: Известия

Иван Ургант записал видеоклип в поддержку курсантов из Ульяновска

Телеведущий Иван Ургант записал видеоклип на песню Satisfaction в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске.

В ролике актёр вместе с своими коллегами по шоу танцуют в домашней одежде.

При этом место съемки видео, которое опубликовано в Instagram программы «Вечерний Ургант», помечено на карте Ульяновска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как писал портал iz.ru, курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) ранее выложили в сеть видеоролик-пародию на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction.

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Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила студентам отчислением. Однако прокуратура не нашла в их действиях нарушений законодательства и постановила привлечь к ответственности педагогов «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса».

В защиту курсантов УИГА был даже запущен сбор подписей на портале Change.org.

После этой истории студенты по всей России и за её пределами запустили флешмоб в поддержку молодых людей.

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