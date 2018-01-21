Иван Ургант записал видеоклип в поддержку курсантов из Ульяновска
Телеведущий Иван Ургант записал видеоклип на песню Satisfaction в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске.
Телеведущий Иван Ургант записал видеоклип на песню Satisfaction в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске.
В ролике актёр вместе с своими коллегами по шоу танцуют в домашней одежде.
При этом место съемки видео, которое опубликовано в Instagram программы «Вечерний Ургант», помечено на карте Ульяновска.
Как писал портал iz.ru, курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) ранее выложили в сеть
Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила студентам отчислением. Однако прокуратура не нашла в их действиях нарушений законодательства и постановила привлечь к ответственности педагогов «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса».
В защиту курсантов УИГА был даже запущен сбор подписей на портале Change.org.
После этой истории студенты по всей России и за её пределами запустили флешмоб в поддержку молодых людей.