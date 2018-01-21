СМИ: Порошенко вылетел на Мальдивы под чужим именем

Источник: РИА Новости

Читайте также В Раде заподозрили Порошенко в госизмене после «обещания» не вредить России

«Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны. — ред) написал в СБУ письмо под грифом “секретно”, что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — цитирует издание источник.

На какое именно имя были выданы документы, «Страна.ua» не уточняет.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов.