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02:57 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Порошенко вылетел на Мальдивы под чужим именем

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена перед отлетом на отдых на Мальдивы, об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в ведомстве.

Источник: РИА Новости
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«Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны. — ред) написал в СБУ письмо под грифом “секретно”, что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — цитирует издание источник.

На какое именно имя были выданы документы, «Страна.ua» не уточняет.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов.

При этом украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine.
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