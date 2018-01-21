Жителей Астаны призвали помогать друг другу в морозы

«Наверное, не осталось в столице человека, который бы не слышал, что надвигается арктический антициклон, наступают крещенские морозы. Призываю всех жителей сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Давайте будем добрее! Ведь сделать это достаточно просто! Если вы за рулем автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, то не проезжайте мимо, а предложите его подвезти. Если вы видите, что кто-то из автомобилистов не смог завестись, не проезжайте или не проходите мимо. Автомобилисты, будьте уступчивее к пешеходам», — написал аким.