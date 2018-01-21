Жителей Астаны призвали помогать друг другу в морозы
Аким столичного района «Сарыарка» Арман Турлубек призвал астанчан сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Аким столичного района «Сарыарка» Арман Турлубек призвал астанчан сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Наверное, не осталось в столице человека, который бы не слышал, что надвигается арктический антициклон, наступают крещенские морозы. Призываю всех жителей сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Давайте будем добрее! Ведь сделать это достаточно просто! Если вы за рулем автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, то не проезжайте мимо, а предложите его подвезти. Если вы видите, что
По словам Турлубека, количество вызовов такси в такие дни возрастает. «Давайте не будем заламывать заоблачные цены. Предприниматели, пустите просто погреться людей, угостите горячим чаем. Каждый из нас способен на
Напомним, ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение