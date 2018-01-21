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07:22 (мск), источник: Tengrinews

Жителей Астаны призвали помогать друг другу в морозы

Аким столичного района «Сарыарка» Арман Турлубек призвал астанчан сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Источник: Tengrinews

«Наверное, не осталось в столице человека, который бы не слышал, что надвигается арктический антициклон, наступают крещенские морозы. Призываю всех жителей сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Давайте будем добрее! Ведь сделать это достаточно просто! Если вы за рулем автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, то не проезжайте мимо, а предложите его подвезти. Если вы видите, что кто-то из автомобилистов не смог завестись, не проезжайте или не проходите мимо. Автомобилисты, будьте уступчивее к пешеходам», — написал аким.

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По словам Турлубека, количество вызовов такси в такие дни возрастает. «Давайте не будем заламывать заоблачные цены. Предприниматели, пустите просто погреться людей, угостите горячим чаем. Каждый из нас способен на много-много других добрых дел, и будьте уверены, сделанное вами “добро” вернется вам и вашим родным. Не забывайте о доброте сердечной! Будьте дружелюбнее! Доброты не бывает много, она не опустошает душу, не утомляет и не унижает!» — призвал астанчан аким.

Напомним, ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания до минус 45 градусов в ряде регионов Казахстана.

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