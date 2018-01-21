Пьяного британского пилота задержали за несколько минут до вылета

Инцидент произошел 18 января. Самолет, направлявшийся из Гатвика в Маврикий, должен был вылететь в 20.20. Однако вылет самолета задержали, и спустя несколько минут на борт судна поднялись полицейские.

Правоохранители задержали пилота. Его заподозрили в исполнении обязанностей «с превышением допустимого уровня алкоголя» в крови.