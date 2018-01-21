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07:15 (мск), источник: Nur.kz

Погода в Казахстане: ожидается мороз до 45 градусов

Синоптики предупредили казахстанцев о надвигающемся сильном похолодании на всей территории республики. Согласно прогнозу, в некоторых регионах температура опустится до минус 45 градусов. В связи с этим метеорологи объявили штормовое предупреждение, сообщает NUR.KZ.

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Источник: Nur.kz

Так, согласно сообщению казахстанской метеослужбы «Казгидромет», 22 — 26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстаной областях ожидается сильный мороз ночью -35−40 градусов. 24 — 26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27−32, местами -35 градусов. 22 — 26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33−38 градусов, днем -20−25. В Астане 23 — 26 января ожидается сильный мороз ночью -35−40, днем -27−32 градусов.

В связи с ожидающимися жуткими холодами Комитет по чрезвычайным ситуациям составил для казахстанцев рекомендации о том, как не замерзнуть при сильном понижении температуры и сохранить при этом жизнь и здоровье.

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