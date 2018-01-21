Погода в Казахстане: ожидается мороз до 45 градусов

Так, согласно сообщению казахстанской метеослужбы «Казгидромет», 22 — 26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстаной областях ожидается сильный мороз ночью -35−40 градусов. 24 — 26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27−32, местами -35 градусов. 22 — 26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33−38 градусов, днем -20−25. В Астане 23 — 26 января ожидается сильный мороз ночью -35−40, днем -27−32 градусов.

В связи с ожидающимися жуткими холодами Комитет по чрезвычайным ситуациям составил для казахстанцев рекомендации о том, как не замерзнуть при сильном понижении температуры и сохранить при этом жизнь и здоровье.