Узбекские блюда — на почтовых марках

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане введены в обращение серию почтовых марок «Узбекская кухня», сообщает пресс-служба компании «Узбекистон почтаси».

Серия состоит из двух почтовых марок. На них изображены плов и самса.