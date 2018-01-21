Узбекские блюда — на почтовых марках
В Узбекистане выпустили почтовые марки «Плов» и «Самса».
В Узбекистане выпустили почтовые марки «Плов» и «Самса».
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане введены в обращение серию почтовых марок «Узбекская кухня», сообщает
Серия состоит из двух почтовых марок. На них изображены плов и самса.
Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер — 37×37 мм. Тираж 8 тысяч экземпляров.
Почтовым маркам присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.
Они были подготовлены АО «Узбекистон почтаси» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.