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07:23 (мск), источник: Sputnik

Узбекские блюда — на почтовых марках

В Узбекистане выпустили почтовые марки «Плов» и «Самса».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане введены в обращение серию почтовых марок «Узбекская кухня», сообщает пресс-служба компании «Узбекистон почтаси».

Серия состоит из двух почтовых марок. На них изображены плов и самса.

Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер — 37×37 мм. Тираж 8 тысяч экземпляров.

Почтовым маркам присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.

Они были подготовлены АО «Узбекистон почтаси» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

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