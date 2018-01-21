Супермодель Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins

Пользователи приложения также получат возможность посоревноваться за эксклюзивные вещи от Louis Vuitton и Messika. По условиям состязания, победителем становится участник, получивший больше всего LoveCoins за 24 часа.

Сейчас приложение доступно только в версии для Android и только на территории России, Канады и Индии. По словам представителей Elbi, приложение проходит процедуру согласования в AppStore и станет доступно для устройств на платформе iOS в ближайшее время.