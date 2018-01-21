Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет
В Китае взорвали христианскую церковь
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Папы дочерей поощряют сексизм. И я тожеОтец Андрей Бородкин приходит к выводу, что именно идеальный папа может стать самым страшным угнетателем
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Гвердцители рассказала, почему живет одна 13 лет - СМИ
Эксперты назвали последствия запуска моста в Крыму
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
СМИ: Пермякова поведала, почему родила от свидетеля со свадьбы
Киевлянку выгнали по просьбе иностранцев из кафе
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
19:06 (мск), источник: Известия

Супермодель Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins

Супермодель и актриса из России Наталья Водянова запустила приложение Elbi, с помощью которого можно перечислять деньги в благотворительные организации в обмен на внутреннюю криптовалюту LoveCoins.

Как утверждают в компании, обладатели LoveCoins смогут приобрести вещи брендов Givenchy, Dior, Fendi и Christian Louboutin.

Пользователи приложения также получат возможность посоревноваться за эксклюзивные вещи от Louis Vuitton и Messika. По условиям состязания, победителем становится участник, получивший больше всего LoveCoins за 24 часа.

Сейчас приложение доступно только в версии для Android и только на территории России, Канады и Индии. По словам представителей Elbi, приложение проходит процедуру согласования в AppStore и станет доступно для устройств на платформе iOS в ближайшее время.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты Autonomous Research развеяли миф владельцев криптовалют о неуязвимости технологии распределенного реестра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Китаестан
Дом-корабль, обсерватория и трамвайное депо
Асад назвал операцию Турции поддержкой терроризма
Песков рассказал о тайных встречах Путина и Порошенко
Мэр Махачкалы арестован на 10 дней
Курды подбили пять турецких танков
В США прошли «Женские марши» против Дональда Трампа
Финляндия передаст Бельгии отмывавшего деньги россиянина
Македония проведет референдум о смене названия страны
Спорт
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь