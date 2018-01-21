Гильдия продюсеров Америки назвала «Форму воды» фильмом года

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» стала лучшим фильмом года по версии Гильдии продюсеров Америки, пишет The Hollywood Reporter.

Фильм рассказывает о любви немой женщины и человека-амфибии. Картина обошла номинированные на главную премию фильмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Леди Берд» Греты Гервиг, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдона и другие. Дель Торо уже получал премию «Глобус» за лучшую режиссуру, а Гильдия кинокритиков США назвала его картину фильмом года.

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Гильдия продюсеров Америки в двадцать девятый раз выбрала лучшие работы. Премия вручается за лучший кинофильм, анимационный фильм и документальный фильма, а также за лучший эпизод комедийного и драматического сериалов.

Лучшим анимационным фильмом была названа лента «Тайна Коко», которая полюбилась и белорусскому зрителю. Анимация Pixar в декабре возглавила белорусский прокат, а суммарные сборы составили 280 миллионов долларов.

Лучшим эпизодом драматического сериала названа первая серия «Рассказа служанки». Сериал снят по мотивам романа-антиутопии «Маргарет Этвуд». Он повествует о мире, в котором женщины вынуждены вынашивать и рожать детей для состоятельных людей.