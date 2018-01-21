Гильдия продюсеров Америки назвала «Форму воды» фильмом года
Награды раздали в «Беверли Хиллз» в двенадцати категориях за кино- и телеработы.
Награды раздали в «Беверли Хиллз» в двенадцати категориях за кино- и телеработы.
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» стала лучшим фильмом года по версии Гильдии продюсеров Америки, пишет The Hollywood Reporter.
Фильм рассказывает о любви немой женщины и
Гильдия продюсеров Америки в двадцать девятый раз выбрала лучшие работы. Премия вручается за лучший кинофильм, анимационный фильм и документальный фильма, а также за лучший эпизод комедийного и драматического сериалов.
Лучшим анимационным фильмом была названа лента «Тайна Коко», которая полюбилась и белорусскому зрителю. Анимация Pixar в декабре возглавила белорусский прокат, а суммарные сборы составили 280 миллионов долларов.
Лучшим эпизодом драматического сериала названа первая серия «Рассказа служанки». Сериал снят по мотивам
Лучшим эпизодом комедийного сериала стала серия из американского ситкома «Удивительная миссис Майзел». А лучшим фильмом для телевидения назвали четвертый сезон «Черного зеркала», в котором говорится о недалеком будущем и в том числе о влиянии технологий на жизнь людей. Торжественное награждение состоялось 20 января.