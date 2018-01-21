Движение ограничили на дорогах в трех областях Казахстана из-за морозов
Ограничение движения введено на дорогах в трех областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казавтодор».
Ограничение движения введено на дорогах в трех областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казавтодор».
Согласно данным «Казавтодора», 21 января с 16.00
Также с 16.00 ограничено движение на участке автодороги «город
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения в
Напомним, штормовое предупреждение
Отметим, что энергетики столицы уже перешли на круглосуточный режим работы в связи с предстоящими морозами.