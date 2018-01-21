Движение ограничили на дорогах в трех областях Казахстана из-за морозов

Источник: Tengrinews

Согласно данным «Казавтодора», 21 января с 16.00 из-за сильного мороза введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта по всем направлениям в Павлодарской области.

Также с 16.00 ограничено движение на участке автодороги «город Астана-граница Павлодарской области» (16−205-й километры) в Акмолинской области для дизельного и общественного автотранспорта.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения в Восточно-Казахстанской области на участке автодороги «город Семей — граница Павлодарской области (577−733-й километры).

Напомним, штормовое предупреждение из-за сильных морозов было объявлено на период 22—26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстаной областях. Ожидается сильный мороз ночью -35−40 градусов, 24—26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27−32, местами-35° градусов. В Астане 23—26 января ожидается сильный мороз ночью -35−40 градусов, днем -27−32 градуса.