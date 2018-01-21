Скончался гендиректор Театра драмы Вячеслав Гвоздков
В воскресенья, 21 января на 71-м году жизни скоропостижно скончался гендиректор Самарского академического театра драмы Вячеслав Гвоздков.
В воскресенья, 21 января на 71-м году жизни скоропостижно скончался гендиректор Самарского академического театра драмы Вячеслав Гвоздков.
Вячеслав Гвоздков родился в 1947-м в болгарском городе Сливен. Окончил актерское отделение Саратовского театрального училища (1969) и режиссерский факультет ЛГИТМиКа (1979, мастерская Георгия Товстоногова).
Поставил более 150 спектаклей, возглавлял несколько театров: Молодежный театр в
Прощание с Вячеславом Гвоздковым пройдет во вторник, 23 января с 12.00 до 14.00 в Самарском театре драмы. Похоронят режиссера в
Выражаем соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича.