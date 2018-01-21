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16:30 (мск), источник: Volga News

Скончался гендиректор Театра драмы Вячеслав Гвоздков

В воскресенья, 21 января на 71-м году жизни скоропостижно скончался гендиректор Самарского академического театра драмы Вячеслав Гвоздков.

Источник: Volga News

Вячеслав Гвоздков родился в 1947-м в болгарском городе Сливен. Окончил актерское отделение Саратовского театрального училища (1969) и режиссерский факультет ЛГИТМиКа (1979, мастерская Георгия Товстоногова).

Поставил более 150 спектаклей, возглавлял несколько театров: Молодежный театр в Ростове-на-Дону (1980−1984), Ташкентский русский академический театр драмы (1984−1990), Санкт-Петербургский театр «Балтийский дом» (1990−1995). С 1995 года был художественным руководителем Самарского академического театра драмы им. Горького. В 1984 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств Узбекистана, а в 2001 году — заслуженного деятеля искусств России.

Прощание с Вячеславом Гвоздковым пройдет во вторник, 23 января с 12.00 до 14.00 в Самарском театре драмы. Похоронят режиссера в Санкт-Петербурге.

Выражаем соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича.

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Скончался гендиректор Театра драмы Вячеслав Гвоздков
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