Скончался гендиректор Театра драмы Вячеслав Гвоздков

Поставил более 150 спектаклей, возглавлял несколько театров: Молодежный театр в Ростове-на-Дону (1980−1984), Ташкентский русский академический театр драмы (1984−1990), Санкт-Петербургский театр «Балтийский дом» (1990−1995). С 1995 года был художественным руководителем Самарского академического театра драмы им. Горького. В 1984 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств Узбекистана, а в 2001 году — заслуженного деятеля искусств России.