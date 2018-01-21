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15:47 (мск), источник: UzReport.news

Одноклассники Ислама Каримова почтили его память

Одноклассники Ислама Каримова Ш. Шаропов, Ю. Биленко рассказали о детстве, школьных годах этого великого человека, его искреннем отношении к учителям и одноклассникам.

Источник: UzReport.news

В честь 80-летия со дня рождения Первого Президента нашей страны Ислама Каримова в образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях Самаркандской области проводятся духовно-просветительские мероприятия.

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В мероприятии, состоявшемся в общеобразовательной школе № 21 Самарканда, в которой обучался Первый Президент нашей страны, приняли участие учителя и учащиеся, жители махалли, представители городской общественности, сообшает УзА.

Заместитель хокима Самаркандской области А. Умаров и другие отметили, что Ислам Каримов — основатель независимого Узбекистана, великий политик и реформатор — самоотверженно работал во имя развития Родины, благополучия народа. Отмечалось, что благодаря его любви и заботе Самарканд в годы независимости кардинально преобразился и превратился в современный город.

Одноклассники Ислама Каримова Ш. Шаропов, Ю. Биленко рассказали о детстве, школьных годах этого великого человека, его искреннем отношении к учителям и одноклассникам.

— Мы росли в одной махалле, вместе ходили в одну школу, — говорит Т. Ахмеджонов. — Ислам Каримов с детства каждую работу выполнял согласно тщательно продуманному плану, после уроков посещал различные кружки. Даже в дни летних каникул не расставался с книгой. Мы гордимся тем, что учились в одной школе с таким великим человеком, были его современниками. Ислам Каримов живет в сердцах не только друзей и жителей махалли, но и всего народа Узбекистана.

На мероприятии учащиеся школы выступили с творческой программой и прочитали стихи, посвященные жизни и деятельности Ислама Каримова.

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