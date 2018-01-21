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16:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

МЧС объявило в Нижегородской области экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение в связи с метелью и шквалистым ветром до 18 м/с объявлено в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Источник: Агентство «Москва»

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа и до конца дня 21 января 2018 года, с сохранением ночью и днем 22 января, по Нижегородской области и в г. Нижнем Новгороде ожидается снег, местами сильный, метель, сложные гололедно-изморозевые отложения, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее, усиления южного ветра 13−18 м/с, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

В сообщении говорится, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, нарушения в работе систем ЖКХ (источник — усиление ветра, сильный снег, метель, гололед).

Увеличивается вероятность (0,6) в регионе возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах федерального, регионального и местного значения, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта и увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами (источник — сильный снег, метель, снежные заносы, ухудшение видимости).

Возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс с крыш зданий, возможной деформацией и обрушением крыш культурно-массовых, общественных, спортивных зданий и иных сооружений.

Как сообщалось ранее, снег, метель и заносы на дорогах ожидаются в Нижегородской области в ближайшие дни.

В частности, 21 января столбик термометра днем покажет — 8…- 3 градусов мороза. Облачно с прояснениями, снег. На дорогах гололедица.

22 января — облачно, снег. Температура воздуха в ночное время — 9… — 4 градуса, днем — — 6… — 1. Ветер южный 5 — 10 метров в секунду. На дорогах гололедица, метель и снежные заносы.

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