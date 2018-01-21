Серик Сапиев навестил победившего рак подростка в Караганде

Источник: Informburo.kz

Организовать визит Серика Сапиева к Николаю Часовских помогли волонтёры карагандинского «Клуба добряков».

Ранее мать подростка Елена Часовских обращалась к «добрякам» за помощью в приобретении лекарств. Несмотря на то, что недуг побеждён, Колю мучают судороги. На опубликованный добровольцами пост в соцсетях активно откликнулись неравнодушные горожане, которые привезли необходимые лекарства.

«Мы обратились к заместителю акима Карагандинской области Алмасу Айдарову с просьбой организовать встречу с Сериком Сапиевым, который охотно поддержал эту идею», — рассказала координатор «Клуба добряков» Караганды Зара Шалабаева.

Беседа со знаменитым гостем была достаточно насыщенной. Говорили о дальнейшем будущем Коли, его образовании, мечтах. Серик Сапиев пообещал, что станет куратором Коли и поможет ему поступить в любой университет.

«Мечта встретиться с Сериком Сапиевым для Коли была нереальной, об этом сказала его мама. Он следит за его победами, очень интересуется его жизнью, для него он является примером и кумиром», — добавила Зара Шалабаева.