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16:42 (мск), источник: Informburo.kz

Серик Сапиев навестил победившего рак подростка в Караганде

Олимпийский чемпион Серик Сапиев навестил подростка, который несколько лет боролся с раком головного мозга. Мажилисмен и олимпийский чемпион подарил школьнику гироскутер, сообщает eKaraganda.

Источник: Informburo.kz

Организовать визит Серика Сапиева к Николаю Часовских помогли волонтёры карагандинского «Клуба добряков».

Ранее мать подростка Елена Часовских обращалась к «добрякам» за помощью в приобретении лекарств. Несмотря на то, что недуг побеждён, Колю мучают судороги. На опубликованный добровольцами пост в соцсетях активно откликнулись неравнодушные горожане, которые привезли необходимые лекарства.

«Мы обратились к заместителю акима Карагандинской области Алмасу Айдарову с просьбой организовать встречу с Сериком Сапиевым, который охотно поддержал эту идею», — рассказала координатор «Клуба добряков» Караганды Зара Шалабаева.

Беседа со знаменитым гостем была достаточно насыщенной. Говорили о дальнейшем будущем Коли, его образовании, мечтах. Серик Сапиев пообещал, что станет куратором Коли и поможет ему поступить в любой университет.

«Мечта встретиться с Сериком Сапиевым для Коли была нереальной, об этом сказала его мама. Он следит за его победами, очень интересуется его жизнью, для него он является примером и кумиром», — добавила Зара Шалабаева.

В этом году Николай Часовских оканчивает 11 класс, но пока не определился с будущей профессией.

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