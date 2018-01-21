В Узбекистане чаще всего разводятся пары, прожившие в браке от 4 до 5 лет

В 2017 году, по данным Министерства юстиции Узбекистана, количество разводов по сравнению с 2016 годом увеличилось на 8%.
Более 5 тысяч разведенных пар или 16,2% прожили вместе от 2 до 3 лет, и чуть более 5,5 тысяч или 17,3% были в браке от 4 до 5 лет. Буквально считанные случаи разводов приходятся на пары, которые были вместе более 50 лет.
Интересен случай развода в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. Здесь через суд был расторгнут брак супругов, имеющих 8 несовершеннолетних детей.
Всего в течение года в Узбекистане было зарегистрировано более 316 тысяч браков. Лидируют по количеству созданных новых семей Самаркандская, Ферганская и Кашкадарьинская области.