МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер и изморозь
Местами температура воздуха упадет до -27 градусов.
Местами температура воздуха упадет до -27 градусов.
В ночь с 21 на 22 января в Пермском крае ожидается сильное похолодание. Местами пройдет небольшой снег, метель. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.
— Температура воздуха ночью упадет до -22 градусов, по востоку местами до -27 градусов, — рассказали в
Сотрудники ведомства советуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.