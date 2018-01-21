МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер и изморозь

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 21 на 22 января в Пермском крае ожидается сильное похолодание. Местами пройдет небольшой снег, метель. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью упадет до -22 градусов, по востоку местами до -27 градусов, — рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. — Днем будет теплее, до -15 градусов.