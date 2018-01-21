Детский омбудсмен считает, что учительница пермской школы, где произошло нападение на учеников, заслуживает награды за самоотверженность и приверженность долгу

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«Действия учителя школы № 127 г. Перми Натальи Шагулиной по защите учеников были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу», — говорится в телеграмме, которую А. Кузнецова направила Губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Как сообщалось, утром в понедельник в школе N127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. По предварительным данным, ученик школы и бывший ученик начали драться в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих — психологические травмы.

Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. По последней информации, из 12 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии находятся двое — учитель и ученик, остальные — в состоянии средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны. Расследованием занииаются следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР).

Со ссылкой на источник в образовательной сфере региона сообщалось также, что один из подростков, устроивших резню, характеризовался положительно, а второй состоял на учете в «группе риска» в школе и в отделе по делам несовершеннолетних, имел проблемы с учебой и алкоголем. В пятом, шестом и девятом классах он несколько месяцев занимался с учителями на дому.