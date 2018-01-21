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17:41 (мск), источник: Sputnik.md

НАСА: смертоносный огромный объект летит к Земле

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Размер космического тела, примерно сопоставим с небоскрёбом в виде иглы в Дубае, а скорость, с которой оно летит, составляет почти 34 километров в час.

Источник: Sputnik.md

Специалисты НАСА отмечают, что наблюдают самое большое небесное тело, которое пролетит мимо Земли в этом году. Ученые подсчитали, что если астероид AJ129 упадет на нашу планету, то масштаб катастрофы будет огромным, а его последствия приведут к гибели всего живого здесь.

«Наступит новый ледниковый период», — подчеркнули ученые.

К счастью, согласно их же исследованию, вероятность такого столкновения равна нулю.

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