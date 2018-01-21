НАСА: смертоносный огромный объект летит к Земле

Специалисты НАСА отмечают, что наблюдают самое большое небесное тело, которое пролетит мимо Земли в этом году. Ученые подсчитали, что если астероид AJ129 упадет на нашу планету, то масштаб катастрофы будет огромным, а его последствия приведут к гибели всего живого здесь.