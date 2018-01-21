Назван фактор, удваивающий риск ранней смерти от рака

Гетерогенность в онкологии — это наличие клеток внутри опухоли, которые обладают разными свойствами.
Кроме того, специалисты выяснили, что увеличение риска смерти в течение 25 лет после диагноза не зависит от других известных маркеров, пишет РГ.
В рамках исследования ученые наблюдали почти за 600 пациентами, которые лечились от онкологии либо тамоксифеном, либо не получали системную терапию после операции.
Сообщается, что в период с 1976 по 1990 год у всех женщин был диагностирован рак молочной железы, чувствительный к эстроген-рецептору.
— Независимо от того, получали ли они тамоксифен или нет, пациентки с высокой внутриопухолевой гетерогенностью рецептора эстрогена в два раза чаще умирали по сравнению с теми, у кого низкая гетерогенность. Причем это справедливо и по отношению к больным с раком груди Luminal A, подтипом рака молочной железы, по которому онкологи дают хорошие прогнозы. Что, конечно, следует иметь ввиду специалистам, — говорит научный сотрудник Каролинского института Линда Линдстром.