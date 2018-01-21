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18:10 (мск), источник: Publika.md

Назван фактор, удваивающий риск ранней смерти от рака

Исследователи из Каролинского института (Швеция) совместно с коллегами из США обнаружили, что риск смерти от рака груди в два раза выше у пациентов с высокой гетерогенностью рецептора эстрогена по сравнению с теми, у кого этот показатель проявляется в меньшей степени, передает Eurekalert со ссылкой на The Journal of the National Cancer Institute.

Источник: Publika.md

Гетерогенность в онкологии — это наличие клеток внутри опухоли, которые обладают разными свойствами.

Кроме того, специалисты выяснили, что увеличение риска смерти в течение 25 лет после диагноза не зависит от других известных маркеров, пишет РГ.

В рамках исследования ученые наблюдали почти за 600 пациентами, которые лечились от онкологии либо тамоксифеном, либо не получали системную терапию после операции.

Сообщается, что в период с 1976 по 1990 год у всех женщин был диагностирован рак молочной железы, чувствительный к эстроген-рецептору.

— Независимо от того, получали ли они тамоксифен или нет, пациентки с высокой внутриопухолевой гетерогенностью рецептора эстрогена в два раза чаще умирали по сравнению с теми, у кого низкая гетерогенность. Причем это справедливо и по отношению к больным с раком груди Luminal A, подтипом рака молочной железы, по которому онкологи дают хорошие прогнозы. Что, конечно, следует иметь ввиду специалистам, — говорит научный сотрудник Каролинского института Линда Линдстром.

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