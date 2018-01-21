Назван фактор, удваивающий риск ранней смерти от рака

Источник: Publika.md

Гетерогенность в онкологии — это наличие клеток внутри опухоли, которые обладают разными свойствами.

Кроме того, специалисты выяснили, что увеличение риска смерти в течение 25 лет после диагноза не зависит от других известных маркеров, пишет РГ.

В рамках исследования ученые наблюдали почти за 600 пациентами, которые лечились от онкологии либо тамоксифеном, либо не получали системную терапию после операции.

Сообщается, что в период с 1976 по 1990 год у всех женщин был диагностирован рак молочной железы, чувствительный к эстроген-рецептору.