Назван фактор, удваивающий риск ранней смерти от рака

Исследователи из Каролинского института (Швеция) совместно с коллегами из США обнаружили, что риск смерти от рака груди в два раза выше у пациентов с высокой гетерогенностью рецептора эстрогена по сравнению с теми, у кого этот показатель проявляется в меньшей степени, передает Eurekalert со ссылкой на The Journal of the National Cancer Institute.