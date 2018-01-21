В свердловских школах из-за морозов могут объявить внеплановые каникулы

Согласно правилам в Екатеринбурге, например, образовательный процесс приостанавливается, если устанавливается следующая погода: — для учащихся 1−4 классов — при температуре воздуха -28° С без ветра или -25°С с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек); — для учащихся 5−9 классов — при температуре воздуха -30° С без ветра или -28° С с ветром; — для учащихся 10−11 классов — при температуре воздуха -32° С без ветра или -30° С с ветром.