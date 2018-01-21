Умер работавший в Омске художник
На 70-м году жизни умер астраханский художник Анатолий Солонин, работавший в Омске оформителем.
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На 70-м году жизни умер астраханский художник Анатолий Солонин, работавший в Омске оформителем.
Солонин в 1969—1970 годах учился в Уральском училище прикладного искусства, в 1970—1974 годах — в Ленинградском художественном училище им. В. А. Серова на отделении реставрации живописи. Кроме Омска мастер успел поработать в Калининграде и Кургане.
В Астрахани Анатолий Солонин жил с 1976 года. Работал