Умер работавший в Омске художник

Солонин в 1969—1970 годах учился в Уральском училище прикладного искусства, в 1970—1974 годах — в Ленинградском художественном училище им. В. А. Серова на отделении реставрации живописи. Кроме Омска мастер успел поработать в Калининграде и Кургане.