В честь казахских биев переименовали улицы в Акмолинской области

На заседании общественного совета, в ходе открытого голосования, большинством голосов участников собрания решено переименовать следующие улицы в Сандыктауском районе: в селе Каменка улицу Заготзерно переименовать именем Канай би; в селе Васильевка улицу Школьная — именем Саккулак би; в селе Улан улицу Гвардейская — именем Айтеке би, улицу Степная — именем Канай би, улицу Школьная — именем Толе би; в селе Мысок улицу Набережная — именем Казыбек би.
«Таким образом, поколение будет помнить и чтить имена казахских биев, сыгравших большую роль в становлении государства и права», — отметили в пресс-службе облсуда.