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18:17 (мск), источник: Kazinform

В честь казахских биев переименовали улицы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области в рамках программы «Рухани жанғыру» решено присвоить нескольким улицам Сандыктауского района имена известных казахских биев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

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На заседании общественного совета, в ходе открытого голосования, большинством голосов участников собрания решено переименовать следующие улицы в Сандыктауском районе: в селе Каменка улицу Заготзерно переименовать именем Канай би; в селе Васильевка улицу Школьная — именем Саккулак би; в селе Улан улицу Гвардейская — именем Айтеке би, улицу Степная — именем Канай би, улицу Школьная — именем Толе би; в селе Мысок улицу Набережная — именем Казыбек би.

«Таким образом, поколение будет помнить и чтить имена казахских биев, сыгравших большую роль в становлении государства и права», — отметили в пресс-службе облсуда.

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