Минтранс составил рейтинг самых загруженных трасс
Минтранс составил рейтинг самых загруженных автотрасс. Он будет учитываться при распределении денег, собранных с большегрузов в рамках системы «Платон», на ремонт и расширение дорог.
Минтранс составил рейтинг самых загруженных автотрасс. Он будет учитываться при распределении денег, собранных с большегрузов в рамках системы «Платон», на ремонт и расширение дорог.
Первое место в рейтинге заняла М-5 «Урал» протяженностью без малого две тысячи километров, с которой начинается, если можно так сказать, Транссибирская автомагистраль.
На втором месте — М-7 «Волга», которая тянется почти тысячу километров из Москвы до Нижнего Новгорода и далее до Казани, Набережных Челнов и Уфы.
На третьем и четвертом местах — московские кольца А-107 (малое) и А-108 (большое), по которым транспорт переезжает с одной радиальной федеральной дороги на другую.
Далее расположились М-4 «Дон», М-10 «Россия», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры». Замыкает десятку рейтинга трасса М-3 «Украина».
На некоторых из этих трасс есть участки, где не только владельцы фур, но и другие пользователи платят за проезд. Эти средства идут на дороги.
947 тысяч большегрузов зарегистрировано в системе «Платон».
На их ремонт и строительство мостов системой «Платон» собрано более 40 миллиардов рублей, за счет части этих средств уже отремонтировано более 1700 километров дорог, а также продолжаются работы по строительству и реконструкции более 30 мостов, большая часть из которых была закрыта последние несколько лет
Сейчас запланированы инвестиции в развитие более чем двух тысяч километров дорог, часть из них протяженностью 1,2 тысячи километров будут высокоскоростными и платными.
В 38 городских агломерациях с населением свыше 500 тысяч человек к 2025 году должны быть приведены в порядок (в нормативное состояние) 85 процентов дорог. Пока менее половины дорожной сети агломераций отвечает нормативам.
Между тем.
Дороги теперь обозначаются
В России завершился переход на новые учетные номера автомобильных дорог. Теперь их присваивают так: букву «М» получает федеральная трасса, соединяющая Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России, буква «Р» присваивается федеральным трассам и региональным дорогам, соединяющим административные центры.
В связи с этим, как поясняет Росавтодор, изменились обозначения трасс «Кола» и «Псков». Теперь вместо «М» нового в их наименовании стоит «Р» — Р-21 «Кола» и Р-23 (Санкт-Петербург — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией).
Буква «А» будет присваиваться федеральным и региональным дорогам, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам, либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям, границам. А также — для автодорог, соединяющих федеральные трассы между собой.