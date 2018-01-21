Названа возможная причина незамерзания Иртыша в морозы

Как ранее сообщал «СуперОмск», необычное явление можно наблюдать 21 января в районе Ленинградского моста и речного вокзала. Там от воды шел пар. Высказывались предположения, что вода не замерзает даже в аномальные холода из-за сброса теплых сточных вод или же поблизости расположен источник теплых вод природного происхождения.

Дюкером называют напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки (канала). По одной из версий, дюкер мог быть пробит во время навигации. В районе Ленинградского моста как раз расположен один из таких объектов. Эксперты также отмечают, что накануне в Иртыш был произведен большой сброс воды из системы отопления.