Названа возможная причина незамерзания Иртыша в морозы
В социальных сетях омский общественник Басир Маматулин высказал свою версию того, почему не замерзает река Иртыш в центре Омска.
В социальных сетях омский общественник Басир Маматулин высказал свою версию того, почему не замерзает река Иртыш в центре Омска.
Как ранее сообщал «СуперОмск», необычное явление можно наблюдать 21 января в районе Ленинградского моста и речного вокзала. Там от воды шел пар. Высказывались предположения, что вода не замерзает даже в аномальные холода
«А вам известно, что под Иртышом проложены канализационные дюкера, которые, возможно, прогнили», — написал Маматулин.
Дюкером называют напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки (канала). По одной из версий, дюкер мог быть пробит во время навигации. В районе Ленинградского моста как раз расположен один из таких объектов. Эксперты также отмечают, что накануне в Иртыш был произведен большой сброс воды из системы отопления.