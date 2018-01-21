Дороги по всем направлениям закрыли в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В
На мобильные телефоны североказахстанцев пришло сообщение от службы 112 о закрытии дорог по всем направлениям с 21.00
Ранее служба спасения предупреждала об отмене занятий для учащихся 1−11 класса в понедельник, 22 января, в связи с понижением температуры до минус 30 градусов.
В ближайшие дни в регионе прогнозируют морозы до минус 45. Соответствующее предупреждение жители СКО получили еще в пятницу, 19 января.
Сейчас в Петропавловске столбик термометра опустился до -26 градусов.