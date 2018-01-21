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19:19 (мск), источник: Kazinform

Дороги по всем направлениям закрыли в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Северо-Казахстанской области для дизельного транспорта закрыли дороги по всем направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Источник: Казинформ

На мобильные телефоны североказахстанцев пришло сообщение от службы 112 о закрытии дорог по всем направлениям с 21.00 из-за сильного мороза.

Ранее служба спасения предупреждала об отмене занятий для учащихся 1−11 класса в понедельник, 22 января, в связи с понижением температуры до минус 30 градусов.

В ближайшие дни в регионе прогнозируют морозы до минус 45. Соответствующее предупреждение жители СКО получили еще в пятницу, 19 января.

Сейчас в Петропавловске столбик термометра опустился до -26 градусов.

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