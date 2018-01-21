Дороги по всем направлениям закрыли в Северном Казахстане

На мобильные телефоны североказахстанцев пришло сообщение от службы 112 о закрытии дорог по всем направлениям с 21.00 из-за сильного мороза.



Ранее служба спасения предупреждала об отмене занятий для учащихся 1−11 класса в понедельник, 22 января, в связи с понижением температуры до минус 30 градусов.



В ближайшие дни в регионе прогнозируют морозы до минус 45. Соответствующее предупреждение жители СКО получили еще в пятницу, 19 января.



Сейчас в Петропавловске столбик термометра опустился до -26 градусов.