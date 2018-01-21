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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

Пингвин-«инспектор» запрыгнул в лодку к ученым — видео

Австралийские ученые, находившиеся в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде, засняли забавный эпизод.

К ним в лодку бодро запрыгнул пингвин Адели, прогулялся, а затем нырнул обратно в воду.

Как шутят участники экспедиции Австралийской антарктической службы, пингвин наведался к ним с «инспекцией». Это произошло в тот момент, когда они брали пробы воды.

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