Пингвин-«инспектор» запрыгнул в лодку к ученым — видео
Австралийские ученые, находившиеся в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде, засняли забавный эпизод.
Австралийские ученые, находившиеся в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде, засняли забавный эпизод.
К ним в лодку бодро запрыгнул пингвин Адели, прогулялся, а затем нырнул обратно в воду.
Как шутят участники экспедиции Австралийской антарктической службы, пингвин наведался к ним с «инспекцией». Это произошло в тот момент, когда они брали пробы воды.