Омичам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за погоды

По прогнозам синоптиков, в Омской области всю неделю продержатся аномальные морозы, температура воздуха в некоторых районах будет опускаться до -46 градусов.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в связи с холодами на автодорогах по
На данный момент на границе с Казахстаном и в пути пассажирских автобусов нет. На организованных стоянках и на трассе скопления большегрузов также не наблюдается.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС и подведомственные подразделения работают в режиме «Повышенной готовности».
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно следует сообщать по телефону МЧС России — 101.