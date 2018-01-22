Омичам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за погоды

По прогнозам синоптиков, в Омской области всю неделю продержатся аномальные морозы, температура воздуха в некоторых районах будет опускаться до -46 градусов.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в связи с холодами на автодорогах по Северо-Казахстанской области ввели ограничение на движение для грузового и пассажирского транспорта на дизельном топливе. Также спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок, включая соседнюю республику.

На данный момент на границе с Казахстаном и в пути пассажирских автобусов нет. На организованных стоянках и на трассе скопления большегрузов также не наблюдается.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС и подведомственные подразделения работают в режиме «Повышенной готовности».