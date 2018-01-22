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08:18 (мск), источник: Om1.ru

Омичам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за погоды

Из-за аномальных морозов движение автотранспорта на дизельном топливе по Северо-Казахстанской области ограничено.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 66% 764 мм рт. ст. 5 м/с

По прогнозам синоптиков, в Омской области всю неделю продержатся аномальные морозы, температура воздуха в некоторых районах будет опускаться до -46 градусов.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в связи с холодами на автодорогах по Северо-Казахстанской области ввели ограничение на движение для грузового и пассажирского транспорта на дизельном топливе. Также спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок, включая соседнюю республику.

На данный момент на границе с Казахстаном и в пути пассажирских автобусов нет. На организованных стоянках и на трассе скопления большегрузов также не наблюдается.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС и подведомственные подразделения работают в режиме «Повышенной готовности».

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно следует сообщать по телефону МЧС России — 101.

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