Тепловые пушки раскупают в магазинах Новосибирска

«Люди скупают не только обогреватели и отопительные радиаторы, но и газовые, инфракрасные и дизельные пушки, — рассказал менеджер отдела одного из магазинов. — Как правило, все эти товары хорошо берут в морозы.

Тепловые пушки можно использовать дома, но не все годятся для авто, так как попросту не прогреют его. Люди не всегда об этом знают и при покупке не обращаются за консультацией к продавцам.

По словам продавца, в среднем продажи обогревателей с 19 января выросли на 70 процентов.