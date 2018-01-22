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08:28 (мск), источник: VN.ru

Тепловые пушки раскупают в магазинах Новосибирска

Продажи обогревателей и отопительных радиаторов резко выросли в магазинах Новосибирска после наступления холодов. Горожане скупают и тепловые пушки для обогрева автомобилей. Впрочем, в магазинах отмечают, что не всякая пушка годится для этих целей, лучше заранее уточнять ее характеристики у продавца.

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«Люди скупают не только обогреватели и отопительные радиаторы, но и газовые, инфракрасные и дизельные пушки, — рассказал менеджер отдела одного из магазинов. — Как правило, все эти товары хорошо берут в морозы.

Тепловые пушки можно использовать дома, но не все годятся для авто, так как попросту не прогреют его. Люди не всегда об этом знают и при покупке не обращаются за консультацией к продавцам.

По словам продавца, в среднем продажи обогревателей с 19 января выросли на 70 процентов.

В других магазинах также подтвердили, что продажи обогревательных и отопительных элементов выросли как в онлайн, так и в офлайн сегменте. По наблюдениям продавцов, такая динамика наблюдается каждый год, и магазины к этой дате специально создают на складе запас обогревателей.

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