Самую современную ледовую арену Красноярска сдадут в феврале
Об этом сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Об этом сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Самая современная ледовая аренда города — многофункциональный комплекс «Платинум арена Красноярск» — будет сдана в эксплуатацию уже в феврале этого года. Об этом во время инспекции по объектам Универсиады заявил врио губернатора края Александр Усс. Он выразил уверенность, «что спортивные объекты будут сданы в срок».
По мнению главы края, качество строительства и отделки в ледовой арене на высоком уровне, однако не нужно забывать и про благоустройство.
«Для того чтобы красноярцам комфортно пользоваться этими объектами и чувствовать себя жителями сибирской столицы, нам нужно провести летний строительный сезон в борьбе за чистоту, за порядок и за благоустройство краевого центра. Я уверен, что мы сможем сделать так, чтобы конечный результат всех нас порадовал», — резюмировал губернатор.
Напомним, «Платинум арена» станет самым крупным ледовым центром в Красноярске. Ее вместимость 7 тысяч человек. Стоимость объекта — почти 4 млрд рублей. Расположен он рядом с четвертым мостом на правом берегу Енисея.