Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Стало известно, как Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали новорожденную дочь
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Том Харди читал рэп в 90-х
Папы дочерей поощряют сексизм. И я тожеОтец Андрей Бородкин приходит к выводу, что именно идеальный папа может стать самым страшным угнетателем
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
МиГ-41 будет самым быстрым в мире – СМИ
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
СМИ: Истребители РФ приземлялись на трассу конвейерным способом
Немецкие журналисты удивлены самообладанию Лаврова
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
9Умерла вокалистка The Cranberries
08:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Самую современную ледовую арену Красноярска сдадут в феврале

Об этом сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Самая современная ледовая аренда города — многофункциональный комплекс «Платинум арена Красноярск» — будет сдана в эксплуатацию уже в феврале этого года. Об этом во время инспекции по объектам Универсиады заявил врио губернатора края Александр Усс. Он выразил уверенность, «что спортивные объекты будут сданы в срок».

По мнению главы края, качество строительства и отделки в ледовой арене на высоком уровне, однако не нужно забывать и про благоустройство.

«Для того чтобы красноярцам комфортно пользоваться этими объектами и чувствовать себя жителями сибирской столицы, нам нужно провести летний строительный сезон в борьбе за чистоту, за порядок и за благоустройство краевого центра. Я уверен, что мы сможем сделать так, чтобы конечный результат всех нас порадовал», — резюмировал губернатор.

Напомним, «Платинум арена» станет самым крупным ледовым центром в Красноярске. Ее вместимость 7 тысяч человек. Стоимость объекта — почти 4 млрд рублей. Расположен он рядом с четвертым мостом на правом берегу Енисея.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске столетние квартиры сравнялись в цене с новостройками
Пентагон: Турция предупреждала США об операции против курдов
Песков рассказал о своей первой встрече с Путиным
В США назвали идеальное российское оружие
«Ъ» сообщил о смягчении «закона Яровой»
Бьорндален считает, что не заслужил право выступить на ОИ
Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения
Синоптики объяснили разницу между морозами в Якутии и Москве
Спорт
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Как сложилась судьба девушек Леонардо ДиКаприо Поговаривают, что Лео как талисман, который устраивает карьеру и даже (дальнейшую) личную жизнь своих девушек
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь