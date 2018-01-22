Самую современную ледовую арену Красноярска сдадут в феврале

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Самая современная ледовая аренда города — многофункциональный комплекс «Платинум арена Красноярск» — будет сдана в эксплуатацию уже в феврале этого года. Об этом во время инспекции по объектам Универсиады заявил врио губернатора края Александр Усс. Он выразил уверенность, «что спортивные объекты будут сданы в срок».

По мнению главы края, качество строительства и отделки в ледовой арене на высоком уровне, однако не нужно забывать и про благоустройство.

«Для того чтобы красноярцам комфортно пользоваться этими объектами и чувствовать себя жителями сибирской столицы, нам нужно провести летний строительный сезон в борьбе за чистоту, за порядок и за благоустройство краевого центра. Я уверен, что мы сможем сделать так, чтобы конечный результат всех нас порадовал», — резюмировал губернатор.