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08:31 (мск), источник: VN.ru

Школы пустые — ученики испугались морозов

Дети массово пропустили занятия в школах Новосибирска в понедельник, 22 января. Поводом послужили 30-градусные морозы. Во многих школах наполняемость классов сегодня составила 20% и меньше.

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О массовых пропусках занятий свидетельствуют педагоги. Так, директор общеобразовательной школы № 71 Алексей Серафимов рассказал, что из 700 человек на занятия пришли всего примерно 100 детей. По словам преподавателя русского языка и литературы гимназии № 13 Марины Зайковой, сейчас на ее уроке присутствует девять пятиклассников из 35.

Стоит отметить, что на прошлой неделе минобрнауки Новосибирской области напомнило рекомендации относительно посещения образовательных учреждений в связи с сильными морозами.

«В период сильных морозов воспитанники и обучающиеся могут не посещать образовательные организации по следующим возрастным группам: обучающиеся 1−4 классов, воспитанники детских дошкольных учреждений — при температуре минус 25 градусов и ниже; обучающиеся 5−9 классов — при температуре минус 30 градусов и ниже; обучающиеся 10−11 классов — при температуре ниже минус 35 градусов.

Однако, несмотря на то, что к началу занятий температура воздуха в Новосибирске была выше минус 35 градусов, многие старшеклассники решили отдохнуть и остаться дома. Тем не менее, занятия в школах проводятся и в таких «усеченных» условиях. «Даже если пришел один ученик из класса, занятия будут проводиться. Учитель просто будет давать обобщающие материалы», — пояснил Алексей Серафимов.

В то же время синоптики заверяют, что морозы пришли в Новосибирскую область надолго. Температура днем в понедельник, вторник и среду будет составлять минус 29−34 градуса, ночью — минус 34−39 градусов, местами до 44 градусов мороза, сообщил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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