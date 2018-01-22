Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»

Источник: Вести - Пермь

На дорогах Прикамья открыли три пункта весогабаритного контроля. Как говорят, всего их будет 14. По сути, это система лазерных датчиков, которые моментально измеряют не только скорость проезжающего мимо автомобиля, но и его вес. Зачем все это нужно?

Теперь грузоперевозчикам нужно особо следить за лишним весом. Измерить его могут незаметно. Например, на первом километре автодороги Орда-Октябрьский. Наряду с привычными всем камерами установлены лазерные датчики, способные за доли секунды, прямо во время движения, определить габариты машины, а вмонтированные в асфальт специальные весы посчитают тонны. Система работает в автоматическом режиме, и не требует снижения скорости транспортных средств.

Весовые нормы в России для разных автомобилей отличаются: для одних — 40 тонн, для других — 44. Штрафы за перегруз варьируются от 150 тысяч до полумиллиона рублей. Весогабаритный контроль — это не только про сохранность дорог, это ещё и про безопасность. Так как все узлы машины рассчитаны на определенные показатели. Никому неизвестно, как поведет себя условная фура при серьезном перегрузе.

Пока в крае установлено 3 пункта весогабаритного контроля на дорогах: Горнозаводск — граница Свердловской области, Полазна — Чусовой и Орда — Октябрьский.