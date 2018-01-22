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08:33 (мск), источник: Вести - Пермь

Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»

На дорогах Прикамья заработал весогабаритный контроль. Лазерные датчики моментально измерят скорость, вес и габариты проезжающего авто.

Источник: Вести - Пермь

На дорогах Прикамья открыли три пункта весогабаритного контроля. Как говорят, всего их будет 14. По сути, это система лазерных датчиков, которые моментально измеряют не только скорость проезжающего мимо автомобиля, но и его вес. Зачем все это нужно?

Теперь грузоперевозчикам нужно особо следить за лишним весом. Измерить его могут незаметно. Например, на первом километре автодороги Орда-Октябрьский. Наряду с привычными всем камерами установлены лазерные датчики, способные за доли секунды, прямо во время движения, определить габариты машины, а вмонтированные в асфальт специальные весы посчитают тонны. Система работает в автоматическом режиме, и не требует снижения скорости транспортных средств.

Весовые нормы в России для разных автомобилей отличаются: для одних — 40 тонн, для других — 44. Штрафы за перегруз варьируются от 150 тысяч до полумиллиона рублей. Весогабаритный контроль — это не только про сохранность дорог, это ещё и про безопасность. Так как все узлы машины рассчитаны на определенные показатели. Никому неизвестно, как поведет себя условная фура при серьезном перегрузе.

Пока в крае установлено 3 пункта весогабаритного контроля на дорогах: Горнозаводск — граница Свердловской области, Полазна — Чусовой и Орда — Октябрьский.

У дальнобойщиков есть опасения, что таким образом возрастет возможность получить штрафы из-за неверных измерений. Сейчас для исключения подобных ситуаций автоматический весогабаритный контроль в Прикамье находится в тестовом режиме. В полную силу система должна заработать в ближайшее время, а до конца этого года количество подобных пунктов возрастет до 14.

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