С наступлением морозов в Омске взвинтили цены на такси
Рабочая неделя началась в Омске с резкого похолодания. Рано утром, 22 января, столбик термометра показывал -37 градусов.
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Рабочая неделя началась в Омске с резкого похолодания. Рано утром, 22 января, столбик термометра показывал -37 градусов.
Вполне ожидаемо, многие горожане решили добираться до работы на такси.
Службы такси тоже своевременно отреагировали на резкое похолодание повышением цен. В среднем, поездка подорожала на 50%. Так, например, маршрут, который при обычной погоде обходился в 210 рублей, теперь стоит 310 рублей.
Как ранее сообщали в