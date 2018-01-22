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08:34 (мск), источник: СуперОмск

С наступлением морозов в Омске взвинтили цены на такси

Рабочая неделя началась в Омске с резкого похолодания. Рано утром, 22 января, столбик термометра показывал -37 градусов.

Вполне ожидаемо, многие горожане решили добираться до работы на такси.

Службы такси тоже своевременно отреагировали на резкое похолодание повышением цен. В среднем, поездка подорожала на 50%. Так, например, маршрут, который при обычной погоде обходился в 210 рублей, теперь стоит 310 рублей.

Как ранее сообщали в Обь-Иртышском гидрометеоцентре, аномальные морозы продолжатся в Омске минимум все будние дни.

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