Пропавшую в Башкирии школьницу Кристину Озманян вернули домой

17 января Кристина не вернулась из школы. По словам одноклассников, ее посадили в белую машину и увезли неизвестные. Родные девочки сразу заподозрили своих соседей.

— Обычай у них такой, красть невесту, — пояснили ГорОбзору родственники, которые обратились с заявлением в полицию.

Через три дня Кристина выложила в соцсети видеообращение, в котором отметила, что увез ее молодой человек, с которым она дружит и все было добровольно.

Позже в интернете появилось еще одно видео, на котором девочка попросила маму забрать заявление из полиции.

— Все равно я буду с ним жить в дальнейшем, — говорит Кристина.