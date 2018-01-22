Пропавшую в Башкирии школьницу Кристину Озманян вернули домой
В Кушнаренково пропавшую 15-летнюю Кристину Озманян вернули домой. По словам родственников, с девочкой все в порядке.
В Кушнаренково пропавшую 15-летнюю Кристину Озманян вернули домой. По словам родственников, с девочкой все в порядке.
17 января Кристина не вернулась из школы. По словам одноклассников, ее посадили в белую машину и увезли неизвестные. Родные девочки сразу заподозрили своих соседей.
— Обычай у них такой, красть невесту, — пояснили ГорОбзору родственники, которые обратились с заявлением в полицию.
Через три дня Кристина выложила в соцсети видеообращение, в котором отметила, что увез ее молодой человек, с которым она дружит и все было добровольно.
Позже в интернете появилось еще одно видео, на котором девочка попросила маму забрать заявление из полиции.
— Все равно я буду с ним жить в дальнейшем, — говорит Кристина.
19 января школьницу вернули домой. Родственница Кристины подтвердила, что девочка дома, с ней все хорошо. Родные продолжают настаивать на том, что молодой человек на видео неизвестен ни им, ни самой Кристине. Заявление из полиции забирать они не собираются.