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08:35 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Пропавшую в Башкирии школьницу Кристину Озманян вернули домой

В Кушнаренково пропавшую 15-летнюю Кристину Озманян вернули домой. По словам родственников, с девочкой все в порядке.

17 января Кристина не вернулась из школы. По словам одноклассников, ее посадили в белую машину и увезли неизвестные. Родные девочки сразу заподозрили своих соседей.

— Обычай у них такой, красть невесту, — пояснили ГорОбзору родственники, которые обратились с заявлением в полицию.

Через три дня Кристина выложила в соцсети видеообращение, в котором отметила, что увез ее молодой человек, с которым она дружит и все было добровольно.

Позже в интернете появилось еще одно видео, на котором девочка попросила маму забрать заявление из полиции.

— Все равно я буду с ним жить в дальнейшем, — говорит Кристина.

19 января школьницу вернули домой. Родственница Кристины подтвердила, что девочка дома, с ней все хорошо. Родные продолжают настаивать на том, что молодой человек на видео неизвестен ни им, ни самой Кристине. Заявление из полиции забирать они не собираются.

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