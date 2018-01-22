Из-за аномальных морозов свердловских школьников могут отправить на внеплановые каникулы

В ближайшие дни погода на Среднем Урале может сорвать образовательный процесс. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе может опуститься до -30 градусов. Как сообщили в пресс-служба губернатора региона, из-за аномальных морозов школьники могут отправиться на внеплановые каникулы.

Учащихся 1−4 классов могут остаться дома при температуре воздуха -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром. Школьники 5−9 классов вправе не посещать уроки при температуре -30 градусов без ветра или -28 градусов с ветром. Старшеклассники могут получить официальное право прогулять занятия при температуре -32 градусов без ветра или -30 градусов с ветром.